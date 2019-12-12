انطلاق برنامج لدعم أجندة الحكم المحلي في ليبيا

نظم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019, بالعاصمة التونسية ندوة انطلاق برنامج تطوير الخدمات المحلية وترسيخ المساءلة على المستوى المحلي (إيصال) بحضور المستفيدين الرئيسيين والجهات المانحة ووكالات التعاون الفني الدولية التي تنفذ مشاريع تنموية في ليبيا.

وأكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا آلان بوجيا, خلال افتتاح الندوة أن “تقديم الخدمات الاجتماعية هو مكون رئيسي في عمل السلطات المحلية, كما هو موضح بالفعل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وعقب بقوله: “تسهم برامج الدعم لدينا بليبيا في تقديم خدمات اجتماعية فعالة وكفؤة للسكان والرعاية الصحية والمياه والكهرباء وإدارة النفايات الصلبة”.

وبحسب بيان إعلامي لأشغال الندوة تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه, فإن البلديات الليبية تضطلع بدور هام وأساسي في تحقيق الإستقرار في البلاد, وفي استعادة ثقة المواطنين في الإدارة العامة وإدارة الأزمات المحلية.

ولفت البيان إلى أن “هذا التحول إلى اللامركزية لا يزال هشا بسبب افتقار هذه المؤسسات المنشأة حديثا إلى الوسائل والأرضية القانونية لتعزيز اختصاصاتها ومواردها، كما أنها ما زالت تعتمد على سلطة مركزية تعرقل الأزمات السياسية دورها في قيادة عملية الإصلاح ودعم البلديات”.

وفي هذا السياق, أطلق المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد, المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية بالشراكة مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية, برنامج تطوير الخدمات المحلية وترسيخ سلسلة من برامج دعم الإتحاد الأوروبي للإدارة العامة الليبية (مرفق الإدارة العامة) المساءلة على المستوى المحلي (ايصال) بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من مملكة هولندا, علما وأن هذا البرنامج هو جزء من سلسلة من برامج دعم الإتحاد الأوروبي للإدارة العامة الليبية (مرفق الإدارة العامة).

وأكدت المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نائلة العكريمي خصوصية برنامج “إيصال” وأهمية أهدافه على المستوى الإستراتيجي بقولها: “نحن ندرك تمام الإدراك أن دعم أجندة الحكم المحلي اليوم في ليبيا يتطلب منطقًا وطرائق تطبيق مختلفة للبرامج التي تم تطويرها خلال الست سنوات الفارطة, وهذا بالفعل ما وجهنا في رسم الاستراتيجية الصحيحة لهذا البرنامج.. دعمنا لشركائنا الليبيين من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي غير مشروط ونحن نثمن كل الجهود المبذولة لتقوية البلديات ودعم الحكم المحلي في ليبيا”.

ويهدف برنامج “إيصال” إلى المساهمة في توطيد عملية التحول الديمقراطي والإستقرار في ليبيا, ويدعم مجموعة من الجهات الفاعلة المنخرطة في عملية الإنتقال من أجل حكم محلي ديمقراطي, حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات العامة الليبية على المستوى الوطني والمحلي بما يهيئ المناخ لخدمات فعالة, وتمكين البلديات الليبية ومؤسسات محلية أخرى من تعزيز التماسك الإجتماعي, وذلك من خلال إرساء الحكم الرشيد والتنمية الإقتصادية المحلية وزيادة فرص العمل لدى الشباب والنساء, إلى جانب تدعيم القدرات المحلية لتعزيز الحوكمة التشاركية والمشاركة الواسعة في عملية الإنتقال بين السكان الليبيين.

وخلال الحصة الأولى من الندوة, قام فريق العمل بعرض أهداف البرنامج وأنشطته الرئيسية والمنهجيات المعتمدة لتنفيذه, ومن ثمة استكمل الحضور الحصة بمناقشة الإحتياجات الراهنة وأفضل الممارسات التي تلبي هذه الإحتياجات مع الجهة المنفذة والمانحين والمنظمات الدولية للتعاون الفني في ليبيا والخبراء.

أما الحصة الثانية للندوة فقد خصصت لمناقشة فرص وسبل التعاون والتنسيق مع البرامج الإنمائية وبرامج التعاون الفني الأخرى, والهدف من ذلك دراسة إمكانيات الربط بين برنامج إيصال والمشاريع المحلية التي تضطلع بها المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جهة وبرنامج التعاون الفني من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار, جاءت شهادة عميد بلدية غريان يوسف البديري كالاتي: “إن مشاريع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لها تأثير فعلي على البلديات بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة بليبيا, لكنها واصلت في العمل على المشاريع والتدريب.. نحن سنواصل التعامل مع المركز من خلال برنامج “إيصال” إيمانا منا بأهمية العمل المشترك لتحسين الخدمات البلدية ودعم استقلاليتها”.

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