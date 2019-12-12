تأييد يوناني لمعارضة “النواب” على “مذكرة التفاهم”

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، فور وصوله للعاصمة اليونانية أثينا، رئيس البرلمان اليوناني كوسان تينس تاتولاتس، تلبية لدعوة رسمية وجهت له.

وقال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن رئيس البرلمان اليوناني أكد تفهم بلاده للأوضاع في ليبيا، مشددا على اعتبار اليونان لمجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

وأضاف تاتولاتس أن اليونان اطلعت على رسالة مجلس النواب الموجهة للأمم المتحدة حول مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، مؤكدا على كل ما جاء فيها من اعتراض على بنودها.

من جهته، قال عقيلة صالح إن هذه الزيارة من شأنها أن تفتح آفاق التعاون والصداقة والشراكة بين ليبيا واليونان بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وان مجلس النواب داعم رئيس ومؤيد للجيش الوطني “في حربه ضد الإرهاب وسعيه لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية”.

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