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الاشتباه بـ204 حالات إصابة باللشمانيا في أسبوع

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 204 حالات اشتباه باللشمانيا في الفترة من 25 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر.

وقالت الإدارة، في النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للفترة المذكورة، إنها رصدت 6 حالات اشتباه بمرض السحايا، وحالة واحدة بالسعال ديكي، ومثلها بارتفاع الحرارة والطفح الجلدي.

وأشارت إدارة الرصد والاستجابة السريعة إلى أن الأسباب الرئيسية للأمراض، الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات، وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية، تسجيل 7 حالات اشتباه بمتلازمة اليرقان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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