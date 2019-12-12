المشير حفتر يعلن ساعة الصفر لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر أن «ساعة الصفر» لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة,.

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