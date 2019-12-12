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المشير حفتر يعلن ساعة الصفر لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر أن «ساعة الصفر» لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة,.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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