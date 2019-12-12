المشير حفتر يعلن ساعة الصفر لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر أن «ساعة الصفر» لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة,.
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أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر أن «ساعة الصفر» لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة,.
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ساعة الصفر السويسرية
تو بعد التحرير تو تشوفيها ساعة سويسرية والا زاوية
قالها قبله المقبور القذافي وقد رأينا ساعة صفره بمجرد عصا ؛-)
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