شاهد..حفتر يعلن بدء المعركة الحاسمة نحو قلب طرابلس

أعلن القائد العام للجيش خليفة حفتر بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو العاصمة طرابلس مطالبا الذين يحملون السلاح بأن يلزموا بيوتهم حرصا على حياتهم.

وقال حفتر في كلمة مصورة تابعتها بوابة افريقيا الاخبارية ،”دقت ساعة الصفر” في العاصمة طرابلس ومع دقاتها نستعيد ليبيا من الإرهاب الذي يمزقها إربا لولا شجاعة الجيش ودعم الشعب والقبائل لولا ان رفضنا الذل والمهانة.

وأضاف حفتر اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو العاصمة لنفك أسرها وتعود طرابلس عاصمة للحضارة.

ودعا حفتر قوات الجيش للتوجه كل نحو الهدف المحدد له موجها باحترام حرمات البيوت ومراعاة القانون الدولي الإنساني.

وختم حفتر بتوجيه نداء أخير لكل الشباب بمختلف دوافعه وانتماءاته الذين حملوا السلاح لمواجهة الجيش أن يلزموا بيوتهم حرصا على حياتهم ومستقبلهم لتمنح لهم فرص التعليم والتأهيل والعيش الكريم مضيفا الجيش منتصر لا محالة.

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