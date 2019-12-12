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شاهد بالفيديو.. أبرز ما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر الموجهة للوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة في طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر الموجهة للوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة في العاصمة طرابلس:

ــ المشير خليفة حفتر يطلق نداءً لقوات الجيش يعلن فيه ساعة الصفر لاقتحام طرابلس من جميع المحاور.

ــ حان الوقت لاستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها بعد اختطافها من قبل المليشيات المسلحة والإرهابية.

ــ حانت ساعة الحسم لدخول قلب العاصمة وتحرير اهلها من قبضة الخارجين على القانون .

ــ أوصي جنود الجيش بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وقواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي .
ــ نوجه نداءً أخيراً لن يتكرر للشباب المغرر بهم بكافة انتماءتهم للانسحاب من مواجهة الجيش الليبي حقناً لدمائهم .

وفيما يلي الكلمة كاملة بالفيديو نقلا عن شعبة الاعلام الحربي:

#القيادة_العامة ..كلمة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى أفراد الوحدات العسكرية المرابطين في محاور العاصمة بشأن إعلان المرحلة الأخيرة والحاسمة ، وإعطاء الأوامر بالتقدم نحو قلب العاصمة ..12/12/2019..#مكتب_اعلام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Thursday, December 12, 2019

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المشهد

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تعليقات

  • والله انه لرجل ناصح
    يريد أمن بلدكم وجمع كلمتكم
    فهبوا لنصرة الحق
    ودعوا المليشيات
    ومن قاتل أو قتل في سبيل نصرة الحق ورد الباطل فهو في نصر عزيز أو حسن خاتمة
    وتذكروا:
    طوبى لمن قتلهم أو قتلوه
    وقوله تعالى( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ) يعني ترجع إلى أمر الله وأمر الله هو دينه ولزوم الجماعة الأولى ، ليس كما يقرأها المليشيات مبتورة ( حتى تفيء) ويسكتون ليوهموا الناس بقولهم تفيء يعني ترجع وينزلونها على بنغازي !! هراء ما بعده هراء
    وهذا ما جاء في تفسير ابن كثير حيث جاء فيه :
    ( أي: حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: “تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه”)

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  • اللهم انصر جيشنا الوطني بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر على الخوان المفسدين الضالين.

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