شاهد بالفيديو.. أبرز ما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر الموجهة للوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة في طرابلس

فيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر الموجهة للوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة في العاصمة طرابلس:

ــ المشير خليفة حفتر يطلق نداءً لقوات الجيش يعلن فيه ساعة الصفر لاقتحام طرابلس من جميع المحاور.

ــ حان الوقت لاستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها بعد اختطافها من قبل المليشيات المسلحة والإرهابية.

ــ حانت ساعة الحسم لدخول قلب العاصمة وتحرير اهلها من قبضة الخارجين على القانون .

ــ أوصي جنود الجيش بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وقواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي .

ــ نوجه نداءً أخيراً لن يتكرر للشباب المغرر بهم بكافة انتماءتهم للانسحاب من مواجهة الجيش الليبي حقناً لدمائهم .

وفيما يلي الكلمة كاملة بالفيديو نقلا عن شعبة الاعلام الحربي:

#القيادة_العامة ..كلمة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى أفراد الوحدات العسكرية المرابطين في محاور العاصمة بشأن إعلان المرحلة الأخيرة والحاسمة ، وإعطاء الأوامر بالتقدم نحو قلب العاصمة ..12/12/2019..#مكتب_اعلام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Thursday, December 12, 2019

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