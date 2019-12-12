المستشار صالح يبحث مع نظيره اليوناني تداعيات اتفاقيات السراج مع تركيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم مع نظيره اليوناني كوستا تينس تاتولاتس، تداعيات اتفاقية رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التركي، وما يجب اتخاذه من إجراءات، إلى جانب مسألة سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق.

رئيس البرلمان اليوناني أكد على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشيرا إلى أن اليونان اطلعت على رسالة البرلمان الليبي الموجهة للأمم المتحدة حول مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا، ومؤكدا على كل ما جاء فيها من اعتراض على بنود المذكرة.

وكان المستشار صالح وصل ظهر اليوم إلى أثينا تلبية لدعوة رسمية من رئاسة البرلمان اليوناني.

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