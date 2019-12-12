تدشين الموقع الرسمي للدبلوماسية الرقمية لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم بمدينة البيضاء، الموقع الرسمي وتطبيق الهواتف الذكية لوزارة الخارجية على شبكة المعلومات العالمية، معلنا انطلاق الدبلوماسية الرقمية، وذلك بحضور نواب رئيس الحكومة والوزراء وعدد من المسؤولين.

ووفق الخارجية فإن هذه الخدمة تعد إحدى قنوات الوصول لخدمات الوزارة، ومن خلالها يمكن تنفيذ مجموعة من الخدمات على الشبكة العالمية للمعلوماتية، مشيرة إلى أنه بدعم وزير الخارجية تم اعتماد اسم دولة ليبيا في تطبيقات شركة آبل، وبذلك أصبح اسم ليبيا معتمدا لدى الشركة التي لها دور فعال في توفير كل ما يتعلق بالمعلومات والتقنية الحديثة.

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