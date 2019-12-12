الشريف: انتصار الجيش.. انتصار للوطن

رأى الكاتب والأكاديمي الليبي، د . محمد ابوراس الشريف، أن انتصار الجيش الليبي هو انتصار للوطن.

وقال الشريف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه مع إعللن ساعة الصفر لتقدم وحدات الجيش الليبي نحو قلب العاصمة لتفكيك المليشيات، وضرب أوكارها، واستعادة هيبة الدولة وسيادتها المنتهكة، لبناء ما تم هدمة وترسيخ الوئام، والعفو، والتسامح، ولملمة الجراح، وإعادة البلاد إلى مكانها الصحيح، والذي يليق بتضحيات هذا الشعب، فاننا نقف اليوم مع التاريخ لرسم خارطة المستقبل الذي يحلم به الليبين من خلال ابناءه وجنوده البواسل، الذين يقارعون الإرهاب منذ اللحظات الأولي من المؤامرة الكونية على ليبيا من قبل قوى الشر”.

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