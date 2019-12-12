وزارة الصحة تبحث تحسين أداء مكاتب التفتيش والمتابعة

عقدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة اجتماعا موسعا، لبحث تحسين أداء مكاتب التفتيش والمتابعة في القطاع الصحي، وذلك وفقا لاستراتيجية الوزارة للعام الحالي.

ووفق الوزارة فإن الاجتماع الذي عقد في مقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ضم مديري مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمرافق الصحية، وتمت خلاله مناقشة آلية النهوض بمكاتب التفتيش وتقييم الأداء الخاص بإعداد وإحالة التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى تقديم المقترحات اللازمة لتحسين أداء عمل مكاتب التفتيش، وإيجاد الحلول السريعة للمشاكل العالقة التي تواجه عملها.

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