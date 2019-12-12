أول تعليق لحكومة الوفاق الوطني على اعلان حفتر الدخول للعاصمة طرابلس

باشاغا: قوات الوفاق جاهزة للتصدي لأي محاولة جنونية بائسة من حفتر يلقي فيها بمزيد من جنوده للتهلكة دون أن يكثرت لعدد القتلى ولا لحجم الدمار
تعليقات
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باشاغا
بسررررررعة
بسبورك واول طيرا
يالا
فيا
العرض هذا مرات غدوة ما تحصلاش
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برا يا تركي اسطانبول تراجي فيك برا لبلدك وانتماءك وناسك واحبابك ، وماتنساش ، أرفع معاك البواس
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يايها المجرمون الفاسدون يامن دمرتم وحرقتم وقتلتم وشردتم وطبختم وازهفتم ارواح الأبرياء في ليبيا الحبيبة، لتعلموا إن كل الليبيين جنبا إلى جنب مع ابنائنا الابطال من ضباط وجنود القوات المسلحة العربية الليبية لاستعادة العاصمة مهما فعلتم معتمدين على الله تعالى، وما النصر إلا صبر ساعة.. اللعنة عليكم جميعا ياعملاء الأتراك والقطريين
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