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أول تعليق لحكومة الوفاق الوطني على اعلان حفتر الدخول للعاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

باشاغا: قوات الوفاق جاهزة للتصدي لأي محاولة جنونية بائسة من حفتر يلقي فيها بمزيد من جنوده للتهلكة دون أن يكثرت لعدد القتلى ولا لحجم الدمار

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يايها المجرمون الفاسدون يامن دمرتم وحرقتم وقتلتم وشردتم وطبختم وازهفتم ارواح الأبرياء في ليبيا الحبيبة، لتعلموا إن كل الليبيين جنبا إلى جنب مع ابنائنا الابطال من ضباط وجنود القوات المسلحة العربية الليبية لاستعادة العاصمة مهما فعلتم معتمدين على الله تعالى، وما النصر إلا صبر ساعة.. اللعنة عليكم جميعا ياعملاء الأتراك والقطريين

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