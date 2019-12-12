الوطنية للنفط توقّع اتفاقيتين بحوض سرت مع شركة فينترسهال الألمانية

العنوان_ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس عن توقيع اتفاقيتين مع شركة فينترسهال الألمانية للاستكشاف وتقاسم الإنتاج للمنطقتين 91 و107 في حوض سرت، حتى عاميْ 2036 و2037.

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط على أن الاتفاقية الموقعة مع الشركة الألمانية تنص على تحويل الامتيازين 96 و97 لشركة فينترسهال المحدودة إلى اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2008 وتمديد مدّتهما إلى عام 2036 بالنسبة للمنطقة 91 “الامتياز 96 سابقا” وإلى عام 2037 بالنسبة للمنطقة 107 “الامتياز 97 سابقا”.

كما نصت الاتفاقية على إنشاء شركة مشغل مشتركة باسم “شركة السرير للعمليات النفطية”، حيث ستشرف شركة فينترسهال على تشغيل المنطقتين لفترة انتقالية مدّتها 6 أشهر، لتتولّى بعدها شركة السرير مهمّة تشغيل المنطقتين، وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ أعمال استكشافية تشمل حفر بئرين في منطقة التعاقد 107 و بئرًا في منطقة التعاقد 91.

وستدفع شركة فينترسهال بحسب الاتفاقية علاوة توقيع عن الاتفاقيتين قدرها 100 مليون دولار بالإضافة إلى 50 مليون دولار على مدى 10 سنوات ستخصص كلها لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط.