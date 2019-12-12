«داخلية الموقتة» تحتفل بتخريج 665 شرطيا جديدا في بلدية الأبرق

احتفلت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، صباح اليوم الخميس، بتخريج 665 عضوا جديدا بهيئة الشرطة لصالح الأجهزة الأمنية في بلدية الأبرق خلال احتفالية أقيمت بمطار الأبرق تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عناصر الشرطة الجدد سيجري توزيعهم للعمل في منفذ مطار الأبرق، والإدارة العامة للمنافذ وجهاز الشرطة السياحية ومديرية أمن الأبرق القيقب، ومديرية أمن القبة، بالإضافة إلى جهاز أمن السواحل.

وأوضحت أن هؤلاء الخريجين تلقوا دورة تدريبية تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية تلقوا خلالها أقوى التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني في هذه الأجهزة الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الدفعة أطلق عليها اسم «شهداء الداخلية».

وأضافت وزارة الداخلية أن أعضاء الشرطة الخريجين نظموا استعراضا خلال الاحتفالية التي حضرها مديرو الأمن ومديرو الإدارات والمسؤولون بالوزارة وضباط القوات المسلحة ومسؤولو وأعيان بلديتي القبة والأبرق، قبل أن يختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية.

حضر مراسم الاحتفال رئيس الهيئة العامة للسياحة أحمد بوسقاوة، وآمر المنطقة العسكرية الجبل الأخضر اللواء موسى المعدني، وآمر الغرفة الأمنية العليا درنة اللواء سالم الرفادي، ومدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان، ومدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، ومدير أمن القبة العميد جمال المسماري، ومدير أمن الأبرق العقيد أحمد طاهر، ومدير إدارة فروع الشرطة السياحية العقيد فوزي ونيس.

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