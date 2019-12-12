شعبة الاعلام الحربي: الجيش الليبي يبسط سيطرته على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين

أعلنت شعبة الاعلام الحربي أن قوات الجيش الوطني الليبي تبسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين .
تعليقات
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استعدوا لسداد الدين يا مليشيات الهم والغم والفقر
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ستتوالى الانتصارات واستعادة مؤسسات الدولة لتعود للشرعية رغم انف المختل اردوغان الذى يهو هو الان وسنرى بعد سويعات تحرير جامعة طرابلس وابوسليم وحى الاكواخ ومطار معتيقة مفتوح لهروب الخوان ليتركوا ااشباب المخدوع ليقتل نيابة عنهم
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لايزال السراج يبحث عن ورقة وقلم لكتابة طلب بجلب الاحتلال العثمانى انها سوء الخاتمة للخوان لتكون مستند ضدهم عند المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ويسلموا لعشماو
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