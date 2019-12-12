اخبار ليبيا الان عاجل

شعبة الاعلام الحربي: الجيش الليبي يبسط سيطرته على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شعبة الاعلام الحربي أن قوات الجيش الوطني الليبي تبسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ستتوالى الانتصارات واستعادة مؤسسات الدولة لتعود للشرعية رغم انف المختل اردوغان الذى يهو هو الان وسنرى بعد سويعات تحرير جامعة طرابلس وابوسليم وحى الاكواخ ومطار معتيقة مفتوح لهروب الخوان ليتركوا ااشباب المخدوع ليقتل نيابة عنهم

    رد

  • لايزال السراج يبحث عن ورقة وقلم لكتابة طلب بجلب الاحتلال العثمانى انها سوء الخاتمة للخوان لتكون مستند ضدهم عند المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ويسلموا لعشماو

    رد