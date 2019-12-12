الاعلام الحربي: قوات الجيش الوطني تُبسط سيطرتها على هذه المناطق

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحكم السيطرة على إمتداد الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية وصولاً إلى منطقة التوغار .
وأكدت شعبة الاعلام الحربي في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تُبسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين .
وأعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، بدء “المعركة الحاسمة”، وأعطى أوامره للجيش الليبي بالتقدم نحو “قلب” العاصمة طرابلس.
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