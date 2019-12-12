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الاعلام الحربي: قوات الجيش الوطني تُبسط سيطرتها على هذه المناطق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحكم السيطرة على إمتداد الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية وصولاً إلى منطقة التوغار .

وأكدت شعبة الاعلام الحربي في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تُبسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين .

وأعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، بدء “المعركة الحاسمة”، وأعطى أوامره للجيش الليبي بالتقدم نحو “قلب” العاصمة طرابلس.

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المشهد

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  • سيروا على بركة الله يا جيشنا ألأبي
    طهروا طرابلس من براثم المليشيات والعصابات والقاذورات والمجرمين والسارقين ودواعش المال العام

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