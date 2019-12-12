بني وليد.. مسلسل انتشال جثث المُهاجرين لا يتوقف

بعد تلقيهم بلاغا من أحد المواطنين، قام أعضاء مكتب الهجرة الغير شرعية في جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، بانتشال جثتين مجهولتي الهوية من طريق النهر الصناعي بمنطقة فدراج، المدخل الشرقي لبني وليد، الخميس.

وتم انتشال الجثتين بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة، حيث تم نقلها وتسليمها الجثتين إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام.

وأكد مدير مكتب الهجرة الغير شرعية بجمعية السلام، علي الفقهي، أن الجثتين لمهاجرين غير قانونيين من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير القانونيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، حيث بلغ عددهم منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن 92 جثة.

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