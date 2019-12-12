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الهيئة الوطنية للأبحاث تتسلم رسميا مركز البصمة الوراثية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جرى صباح اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين إدارة مركز البصمة الوراثية والهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم (1349) للعام 2019 بشأن تشكيل لجنة لتسليم مركز البصمة الوراثية إلى الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية، وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن تنفيذ قرار التسليم والتسلم نص على أن تتولى الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة للمركز.

حضر مراسم التوقيع رئيس لجنة التسليم والتسلم مدير مكتب دعم القرار برئاسة الوزراء طارق الغرابلي، وعضوية كل من أبوبكر المهدي القاضي، ومديري مكتبي الشؤون الإدارية والقانونية بالهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انتم شاكين …. فروحكم من وين ولا شن صاير بالزبط ….!!! – نصب واحتيال عالمواطن / واختلاس – موضوع البصمة الوراثية / أشياء –
    ما إنزل الله بها من سلطان – احكام الشرع الاسلامي هي الأساس -ولجنة الشريعة العامة لن يقفوا مكتوفي الايدي – لتفاهات – والشخص الي جاب الأجهزة – اربطوه – وشوف وين محول معلومات الأشعة . ما تكبرش لين تعرفوهم وين .

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