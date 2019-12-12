شركة الكهرباء تُحذر من انهيار الشبكة

حذرت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، من انهيار شبكة التوزيع حال استمرار أعمال السرقة التي تتعرض لها الشبكة بشكل شبه يومي.

وأفادت الشركة في بيان، إن تبلغت بسرقة خط بطول 1450 مترا بدائرة توزيع الحي الصناعي الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن مصنع الدقيق.

وأخلت الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها من حدوث انقطاعات في التيار نتيجة الاعتداءات المتكررة رغم مناشدتها المتكررة لكافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال التي وصفتها بـ”الإجرامية الخطيرة” ومن شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

وكانت الشركة قالت إن مجموعة مجهولة قامت الأربعاء بسرقة آلاف الأمتار من أسلاك الكهرباء في أكثر من موقع، ما تسبب في انقطاع التيار عن عدة مناطق.

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