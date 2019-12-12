“تعليم الوفاق” تعتزم صيانة 500 مدرسة

قال مدير عام مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، علي قويرح، إن الوزارة تعتزم عمل صيانة شاملة لنحو 500 مدرسة ضمن خطتها للعام الدراسي 2020.

وجاءت تصريحات قويرح خلال اجتماع عقده عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف محمد عماري، مع مديري المراكز والمصالح والهيئات والإدارات والمكاتب بالوزارة، الخميس، في مقر الديوان بمنطقة الهاني بطرابلس.

وقالت وزارة التعليم في بيان، إن الاجتماع تناول التقرير العام لوزارة التعليم العام2018- 2019 ، وتم فيه تقديم عرض مؤشرات وبيانات عن عدد المعلمين والطلبة، وإحصائيات تبين القدرة الاستيعابية داخل المؤسسات التعليمية بمختلف المراحل التعليمية .كذلك نسب مئوية تبين عدد الطلبة الذين التحقوا بالمعاهد الفنية المتوسطة والتي جاءت بمستوى متدني، حسب ما جاء في التقرير .

وأكد الوزير على اهمية هذه المؤشرات لما لها من أهمية مستقبلية لرسم سياسات القطاع بمختلف المراحل التعليمية مثنيا على جهود القائمين على هذا العمل.

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