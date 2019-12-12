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الثني يدشّن مشروع “الدبلوماسية الرقمية” للخارجية

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الخميس مشروع “الدبلوماسية الرقمية” لوزارة الخارجية، من خلال افتتاح موقعها الإلكتروني الخدمي وتطبيق خاص بالهواتف الذكية.

وقالت “المؤقتة” في بيان إن الثني حضر مراسم إطلاق الخدمة خلال احتفال أقيم بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء، إلى جانب وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

ومن خلال هذا الحفل تكون وزارة الخارجية قد أطلقت مشروع “الدبلوماسية الرقمية والسفارات الافتراضية”، حيث أوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تعد إحدى قنوات الوصول لخدمات الوزارة ومن خلالها يمكن تنفيذ مجموعة من الخدمات على الشبكة العالمية للمعلوماتية.

وأشارت إلى أن تطبيقها على متجر غوغل يطلق للمرة الأولى منذ 44 سنة ـ تاريخ تأسيس شركة آبل- التي توفر خدماتها لكل دول العالم.

وأكدت الوزارة أن الخطوة جاءت بعد مفاوضات طويلة استمرت لأكثر من شهر تم عقبها اعتماد اسم دولة (ليبيا) في تطبيقات شركة آبل، وبهذه الخدمة اصبح اسم ليبيا معتمد لدى الشركة التي لها دور فعال في توفير كل ما يتعلق بالمعلومات والتقنية الحديثة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • عالعقوري المرغني – السادات الشاذلي الميهوب – – والعقارب الي في الفنادق – – بالقفازات النظافة في الكوفني سيارات المصفحة – مسؤلي الشءون العامة للبلديات –
    واتفاق ميونخ – بسبب تعطيل الطيران لصالح المصريين / وعباد بورقيبة – والي ظهورهم ارقام . نزولهم من الشاحنات واطرح اوراقهم الشخصية – فالمعسكر . واعرف منهم أسماءهم الحقيقية بالسلاح و من الشخص الي سلمهم جوازات السفر .

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