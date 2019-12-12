في رده على خطاب المشير حفتر…باشاغا: الخطاب جاء بعد الانهيار التام في صفوف قواته

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الخميس إن خطاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر جاء بعد شعوره بالانهيار التام في صفوف قواته.

وأضاف باشاغا بحسب ليبيا الأحرار أن قواتهم جاهزة للتصدي لأي محاولة جديدة وصفها بـ”الجنونية”، مؤكدًا أنها محاولة يائسة لإلقاء المزيد من الجنود للتهلكة دون أن يكثرت لعدد القتلى ولا لحجم الدمار.

وأفاد وزير الداخلية أن قواتهم مستعدة تمام الاستعداد للتصدي لأي هجمات قائلا “نحن جاهزون عسكريا في كل المحاور”.

ومن جهته قال رئيس الأركان العامة الفريق محمد الشريف للأحرار: إن قواتهم مستعدة للتصدي لأي هجمات وتحافظ على تمركزاتها.

فيما أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو ان الموقف العملياتي تحت السيطرة وأن وقواتهم مستعدة للتعامل مع أي تحركات.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أعلن اليوم الخميس، عن انطلاق ساعة الصفر وبدء المعركة الحاسمة للتقدم نحو العاصمة طرابلس وتحريرها.

ودعا حفتر في بيانه المصور اليوم، كافة الشباب بمختلف دوافعهم وانتماءاتهم الذين حملوا السلاح لمواجهة الجيش إلى أن يلزموا بيوتهم ويعودوا إلى رشدهم حرصا على حياتهم ومستقبلهم، مؤكدا أن هذا نداء أخير لن يتكرر في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة، على حد قوله.

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