الاعلام الحربي: مسلحين من قوات الوفاق يسلمون أنفسهم للجيش الوطني

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن أحد عشر مُسلحاً من الشباب الذين يتبعون المجموعات المسلحة قاموا بتسليم أنفسهم للوحدات العسكرية.

وأوضحت الشعبة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أن المسلحين كانوا في محور صلاح الدين بعد أن تواصلهم مع القوات المسلحة، مشيرةً إلى أنه تم منحهم الآمان من قبل قوات الجيش الوطني.

وأعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، بدء ما أطلق عليه “المعركة الحاسمة”، وأعطى أوامره للجيش الليبي بالتقدم نحو “قلب” العاصمة طرابلس.

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