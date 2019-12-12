بعد تواصلهم مع القوات المسلحة..11 مسلح يسلمون أنفسهم في محور صلاح الدين

أخبار ليبيا24

أكد شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الخميس أن أحد عشر مُسلحاً من الشباب المُغرّر بهم والذين يتبعون قوات الوفاق سلموا أنفسهم للقوات المسلحة.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الشاب قاموا بتسليم أنفسهم للوحدات العسكرية بمحور صلاح الدين بعد أن تواصلوا مع القوات المسلحة وتم منحهم الأمان.

وفي سياق آخر، ذكرت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة أحكمت سيطرتها على امتداد الطريق الرئيسي في منطقة الساعدية وصولاً إلى منطقة التوغار.

وأضافت الشعبة أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تمكنت من بسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين .

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وجه دعوة لكل الشباب بمختلف دوافعهم وانتماءاتهم الذين حملوا السلاح لمواجهة الجيش إلى أن يلزموا بيوتهم ويعودوا إلى رشدهم حرصا على حياتهم ومستقبلهم.

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