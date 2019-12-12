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“الرئاسي” يتابع الترتيبات المالية للعام 2020

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الترتيبات المالية للعام 2020، خلال لقاء عقده الأربعاء بطرابلس، مع النائب أحمد معيتيق وعضوي المجلس الرئاسي محمد زايد وأحمد حمزة.

واستعرض السراج ما وصلت إليه آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على الميزانية العامة للدولة، مطالبا بمراجعة كافة الصعوبات التي أثرت على ميزانية العام الجاري، كما طالب بوضع حلول مبكرة لها ما يضمن عمل الوزارات والهيئات دون عراقيل ويحقق التوازن بين مصروفات الدولة وإيراداتها.

وكان وزير الاقتصاد علي العيساوي قد قدّر في أكتوبر الماضي ميزانية العام المقبل بـ34 مليار دولار أي ما يعادل 48 مليار دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياحمار انت وهو مكانكم السجن استعدوا فى اى وقت سيتم سحبكم من قفاكم لا شأنك لكم لكم بعام 2020 مثواكم السجون

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