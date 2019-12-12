عقوب يوجه القطاع الصحي الليبي برفع حالة الطوارئ القصوى

أخبار ليبيا24

أصدر وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية برفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لأي طارئ.

وشدد عقوب على توفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وطالب وزير الصحب جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد.

ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .

وأكد عقوب على العمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2019.

وأضاف وزير الصحة ، أن الحكومة الليبية المؤقتة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدا بجهود المستشفيات ، والكوادر الطبية فيها .

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