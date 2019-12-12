محمد عماري: حفتر ينفذ ما يطلب منه من الدول الداعمة وخطابه يائس مرتعش يذكرنا بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
محمد عماري: حفتر ينفذ ما يطلب منه من الدول الداعمة وخطابه يائس مرتعش يذكرنا بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
ياحمارى انتم فى ايامكم الاخيرة فالمرتعش هو من يطالب المحتل المختل عقليا التركى بحمايته اما المنتصر بالله المشير خليفة حفتر فيذكرنا بخطاباته السابقة قبل تحرير بنغازى ودرنة انتهى الدرس ياغبى استعدوا لزفتكم يازفت فى شوارع طرابلس
أضف تعليقـك