اخبار ليبيا الان

محمد عماري: حفتر ينفذ ما يطلب منه من الدول الداعمة وخطابه يائس مرتعش يذكرنا بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

محمد عماري: حفتر ينفذ ما يطلب منه من الدول الداعمة وخطابه يائس مرتعش يذكرنا بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياحمارى انتم فى ايامكم الاخيرة فالمرتعش هو من يطالب المحتل المختل عقليا التركى بحمايته اما المنتصر بالله المشير خليفة حفتر فيذكرنا بخطاباته السابقة قبل تحرير بنغازى ودرنة انتهى الدرس ياغبى استعدوا لزفتكم يازفت فى شوارع طرابلس

    رد