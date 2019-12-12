مصدر دبلوماسي: بدء الترتيبات لمغادرة الدبلوماسيين الغربيين بالتجمع عند جزيرة النخيل في جنزور لاخلاءهم عن طريق البحر .

مصدر دبلوماسي يؤكد بدء الترتيبات لمغادرة الدبلوماسيين الغربيين بالتجمع عند جزيرة النخيل في جنزور لاخلاءهم عن طريق البحر،عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات واعلان القائد العام للجيش الوطني البدء بعملية الحسم العسكري للدخول إلى قلب العاصمة طرابلس