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مصدر دبلوماسي: بدء الترتيبات لمغادرة الدبلوماسيين الغربيين بالتجمع عند جزيرة النخيل في جنزور لاخلاءهم عن طريق البحر .

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

مصدر دبلوماسي يؤكد بدء الترتيبات لمغادرة الدبلوماسيين الغربيين بالتجمع عند جزيرة النخيل في جنزور لاخلاءهم عن طريق البحر،عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات واعلان القائد العام للجيش الوطني البدء بعملية الحسم العسكري للدخول إلى قلب العاصمة طرابلس

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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