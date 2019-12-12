“صحة المؤقتة” ترفع حالة الطوارىء في كافة مراكز القطاع

ذكرت إدارة الإعلام في وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، أن وزير الصحة “سعد عقوب” وجه القطاع الصحي الليبي برفع حالة الطوارئ تحسباً لأي طارئ عبر تعليمات أصدرها بشكل عاجل إلى كافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ والأجهزة التابعة للقطاع برفع درجة التأهب القسوة لتوفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة .

وشدد عقوب علي جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوي تحسباً لأي طارئ كان ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد ، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .

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