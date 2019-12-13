ندوة بني وليد عن أهمية “العربية” للمختصين في “الشريعة”

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أُقيمت بمسرح كلية التربية في جامعة بني وليد ندوة علمية دينية سادسة بعنوان “أهمية معرفة اللغة العربية للمتخصصين في علوم الشريعة” بتنظيم وإشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية.

شارك في الندوة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأئمة المساجد والوعاظ والمشايخ بالمدينة، وقد ساهم بعضهم بورقات عمل بهذا الخصوص.

وتطرق المساهمون لعدة مواضيع من أهمها العلاقة بين علوم القراءات وعلوم اللغة وأهمية علمي النحو والصرف لطالب العلم الشرعي، وأثر سلامة لغة الخطيب علي المُصلين.

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