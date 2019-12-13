مسؤول أميركي لا يستبعد دخول قوات الجيش لطرابلس

قال مصدر في الإدارة الأميركية لقناة “الحرة”، الخميس، إنه لا يستبعد أن يتمكن قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر الذي أعلن انطلاق “المعركة الحاسمة” للسيطرة على طرابلس، من دخول العاصمة الليبية.

وأعرب المصدر الأميركي الذي طلب عدم كشف هويته، عن تحفظه خلال تصريح للحرة، عن الإدلاء بموقف البنتاغون إزاء تصريحات حفتر، مضيفا أن الساعات والأيام المقبلة ستكشف مسار اتجاهات الأمور في ليبيا.

وأعلن حفتر الذي تحاول قواته منذ الرابع من أبريل فرض سيطرتها على طرابلس، في خطاب متلفز، الخميس، انطلاق “المعركة الحاسمة” وأمر قواته “بالتقدم نحو قلب العاصمة”.

كما صرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض لقناة الحرة بأن الولايات المتحدة أوضحت لحفتر “بجلاء” أن أي توغل باتجاه طرابلس سيكون “كارثيا”.

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