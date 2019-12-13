هون .. دورة تعليم المناظرة لطلاب جامعات الجفرة 

تقرير|218

نظم نادي المساجلة للحوار والمناظرة في مدينة هون، بالتعاون مع بيت الثقافة بالمدينة دورة للمناظرات وفن الحوار والإقناع، استهدفت عدد من طلبة وطالبات الكليات والمعاهد العليا على مستوى بلدية الجفرة .

يشار إلى أن نادي المساجلة ومنذ تأسيسه في العام 2016 بهون يسعى جاهداً بعدد من مدربيه لإرساء ثقافة الحوار وتعليم فن الاستماع لوجهات النظر المختلفة والتأكيد على نشر ثقافة الإنصات وتقبل الأراء المختلفة والتعامل معها ومحاولات إقناع من هم على الضفة الأخرى في الرأي.

انخرط في هذه الدورة حوالي 20 متدرباً من طالبات وطلبة شاركو للمرة الأولى في البرنامج لتوسيع مداركهم وتوسيع ثقافتهم ومعلوماتهم في فن الحوار والمناظرة وتمكن بعضهم لأول مرة من الحديث وبكل جرأة وحرية والبوح برأيه وأفكاره أمام مجموعة من الناس ما انعكس إيجاباً على هؤلاء وأسس لهم نقطة تحول إيجابي في حياتهم الخاصة والمجتمعية- حسب ما أفاد به متدربون اشتركوا في البرنامج .

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