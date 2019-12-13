تونس .. برنامج تطوير الخدمات المحلية بليبيا

متابعة|218

انطلق في العاصمة التونسية برنامج تطوير الخدمات المحلية وترسيخ المساءلة على المستوى المحلي”إيصال”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي و بدعم من مملكة هولندا.

يندرج برنامج “إيصال” ضمن سلسلة من برامج دعم الاتحاد الأوروبي للإدارة العامة في ليبيا ويهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات العامة الليبية على المستوى الوطني و المحلي وتدعيم القدرات المحلية لتعزيز الحوكمة التشاركية والمشاركة في عملية الانتقال بين السكان الليبيين وتمكين البلديات الليبية والمؤسسات المحلية من إرساء الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والمحلية.

تنوع المشاركون في ندوة انطلاق البرنامج بين ممثلين عن المجتمع المدني الليبي وعمداء بلديات ليبية وأعضاء هيئات دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي.

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