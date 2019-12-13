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باطن الجبل .. صيانة طريق تيجي – بدر

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

تشهد بلدة بدر بباطن الجبل صيانة الوادي الواقع بطريق المشروع الذي يعاني من إهمال كبير بعد ظهور انجرافات بالوادي على جوانب الطريق التي تهدد المارين منه، حسب إفادة المسؤولين على الصيانة.

يُشار إلى أن الطريق تتعرض لمخاطر أكبر في فصل الشتاء، مادعى الشركة المنفذة أن تقوم بعملية مسح الأتربة الموجودة والقمامة في مرحلة أولى وستقوم الشركة بصيانة وترميم الطريق بالإسمنت بوضع رصيف إسمنتي  في خطوة مكملة لأعمال الصيانة في الطريق الرابط بين تيجي بدر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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