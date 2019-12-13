باطن الجبل .. صيانة طريق تيجي – بدر

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تشهد بلدة بدر بباطن الجبل صيانة الوادي الواقع بطريق المشروع الذي يعاني من إهمال كبير بعد ظهور انجرافات بالوادي على جوانب الطريق التي تهدد المارين منه، حسب إفادة المسؤولين على الصيانة.

يُشار إلى أن الطريق تتعرض لمخاطر أكبر في فصل الشتاء، مادعى الشركة المنفذة أن تقوم بعملية مسح الأتربة الموجودة والقمامة في مرحلة أولى وستقوم الشركة بصيانة وترميم الطريق بالإسمنت بوضع رصيف إسمنتي في خطوة مكملة لأعمال الصيانة في الطريق الرابط بين تيجي بدر.

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