اخبار ليبيا الان

الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع اليونان وقبرص ضد الاتفاق بين تركيا وليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد “شارل ميشيل”، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تضامن بروكسل مع كل من اليونان، وإدارة قبرص الرومية الرافضتين لاتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين تركيا مع ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، شدد “ميشيل في المقابل على “أهمية استمرار تعزيز الحوار مع تركيا مستقبلا”.

وقال: “نرى أنه سيكون من المهم بمكان مواصلة تعزيز الحوار مع تركيا مستقبلا”، موضحا أن “التعاون مع أنقرة عن كثب بخصوص مسألة المهاجرين، أمر بالغ الحساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق