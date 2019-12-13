الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع اليونان وقبرص ضد الاتفاق بين تركيا وليبيا

أكد “شارل ميشيل”، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تضامن بروكسل مع كل من اليونان، وإدارة قبرص الرومية الرافضتين لاتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين تركيا مع ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، شدد “ميشيل في المقابل على “أهمية استمرار تعزيز الحوار مع تركيا مستقبلا”.

وقال: “نرى أنه سيكون من المهم بمكان مواصلة تعزيز الحوار مع تركيا مستقبلا”، موضحا أن “التعاون مع أنقرة عن كثب بخصوص مسألة المهاجرين، أمر بالغ الحساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

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