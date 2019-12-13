اخبار ليبيا الان

قوات الوفاق: عمليات الكر والفر في طرابلس مستمرة

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى عبد المالك المدني، الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق في تصريح صحفي اليوم الجمعة تقدم الجيش الليبي وسط طرابلس.

 وأكد في تصريحات للحرة  أن الأوضاع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن عمليات الكر والفر مستمرة بالوتيرة ذاتها التي جرت خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وأضاف المدني أن قوات الوفاق دفعت بتعزيزات إلى محاور القتال للتصدي لمحاولة قوات الجيش الأخيرة، مبينا أن هذه المحاولة للتقدم ستنقلب إلى “فشل جديد” كما جرى في الأشهر الماضية على حد تعبيره.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هذه المرة غير كل مرة ياحمار لانه سيتم استخدام القوة المفرطة وطيران ابابيل لاقبل لكم به بعد تن انكشف وجههم القبيح الخائن الوطن وطلب النجدة من المحتل التركى وهذه المرة اللعب على المكشوف من غير كسوف حرب بين الجيش وااشعب الليبى بمساندة الاشقاء العرب ضد الخونة والاحتلال العثمانى والنصر دائما لمن يدعمه الشعب وبدلا من دخولكم السجون ستحفرون قبوركم بايديكم

    رد

  • مايزال السراج يبحث عن ورقة وقلم لكتابة طلب لجلب الاحتلال العثمانى ياحلاوة .انتهى وقت الكر والفر باتيس فالمرحلة الاخيرة كر للجيش واقتحام وفر لما تبقى من مليشيات ستسحق مثل اى صرصار والمتغطى باردوغان عريان فهو باع كل من دعمهم وهزموا شر هزيمة اخرهم الاخوانى حسن البشير الذى فعل اكثر من السراج اهدى اردوغان جزيرة سواكن وين اليوم ساكن سجن كوبر بالسودان والمضحك ان وزيﻻ خارجية تركيا بلا خجل حضر فرح السودان بسقوط الاخوانى الخائن البشير فلا تتعجب إذا حضر فرح ليبيا بعد تحرير ااجيش الوطنى لها ومعه كتم رأس من الخرفان قربان لنيل الرضا والسماح

    رد

  • اتمنى ان يتم انزال بحرى وسط العاصمة مباشرة لارباك المليشيات فى محاور ااقتال خاصة ان نقطة الصفر وهى ساحة الشهداء هى على ساحل البحر مباشرة ويجب ان يتم تحرير ميناء طرابلس فى ظل سيطرة البحرية التابعة للجيش وامكانية الطيران قصف اى هدف معادى فهو بعيد عن المناطق السكنية

    رد