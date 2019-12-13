قوات الوفاق: عمليات الكر والفر في طرابلس مستمرة

نفى عبد المالك المدني، الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق في تصريح صحفي اليوم الجمعة تقدم الجيش الليبي وسط طرابلس.

وأكد في تصريحات للحرة أن الأوضاع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن عمليات الكر والفر مستمرة بالوتيرة ذاتها التي جرت خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وأضاف المدني أن قوات الوفاق دفعت بتعزيزات إلى محاور القتال للتصدي لمحاولة قوات الجيش الأخيرة، مبينا أن هذه المحاولة للتقدم ستنقلب إلى “فشل جديد” كما جرى في الأشهر الماضية على حد تعبيره.

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