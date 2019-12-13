اجتماع في بلدية بنغازي لتوفير الخدمات الأساسية بمنطقة الصابري

بحثت بلدية بنغازي احتياجات منطقة الصابري من الخدمات الأساسية، وما جرى التوصل إليه حتى الآن من أعمال صيانة لعدد من المدارس والعيادة الصحية في المنطقة.

وخلال اجتماع جمع عدد من المسؤولين المحليين في بنغازي، تم استعراض الأعمال التي أنجزت في مجال الخدمات الأساسية والمُتمثلة في إجراء صيانة لـ 15 مدرسة، بالإضافة إلى الاجراءات المُتخذة لصيانة العيادة الصحية بالمنطقة، وأعمال رصف الطريق الدائري الأول من جزيرة السلماني وحتى شارع أحمد رفيق المهدوي، وأعمال توريد وتركيب أعمدة الإنارة لخمسة شوارع بالمنطقة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها، بحسب صفحة بلدية بنغازي على موقع «فيسبوك».

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وأوضح رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري ميلاد المزوغي أن لجنة حصر الأضرار أنجزت العمل المكلفة به، إذ تم حصر وتقييم الأضرار لجميع مباني المواطنين بالحي، وإزالة بعض المباني الآيلة للسقوط، معبر عن تطلعه إلى إزالة بقية المباني المُتضررة.

ووصف المزوغي الأوضاع الخاصة بالمياه والصرف الصحي بالجيدة، مشيرا إلى احتياجات المنطقة من كوابل وكشافات إنارة والتي في حال توفرها سيتم إنارة المنطقة بالكامل بما فيها من طرق رئيسة وفرعية، منبها بأن ما تم مناقشته خلال الاجتماع سيتم عرضه على رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري لتوفير اللازم.

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حضر الاجتماع كل من عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي عبدالباسط سليمان الجازوي ومدير إدارة شؤون المحلات ناصر المشيطي ورئيس غرفة العمليات والطوارئ حكم عبدالمالك ورئيس اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري ميلاد المزوغي ورئيس مركز شرطة الصابري الرائد طارق نجم.

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