اجتماع تنظيمي للعمل التطوعي في باطن الجبل

عقد بديوان بلدية باطن الجبل اجتماع حول ترتيبات العمل التطوعي لحملة النظافة التي ستقام بداية الأسبوع المقبل.

وحضر الاجتماع عضو البلدية ومدير إدارة العلاقات العامة وعدد من أعضاء الفرق التطوعية بتيجي وبدر وأولاد طالب حيث تناول الاجتماع جملة من الترتيبات الأولية قبل بدء الحملة.

وأكد عضو البلدية محمد احبيكة وقوف البلدية مع هذه الحملة وتقديمها لكافة الإمكانات من مواد تنظيف ومواد طلاء وكل ما يلزم من أجل دعم مثل هذه الحملات، كما أكد الحاضرون على موعد انطلاق الحملة وإن من أهدافها تنظيف الشوارع والطرق العامة وطلاؤها حتى تعطي منظرا جماليا.

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