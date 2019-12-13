مسؤول في الإدارة الأمريكية لايستبعد دخول الجيش لطرابلس

قال مصدر في الإدارة الأميركية إنه لا يستبعد دخول الجيش الوطني إلى العاصمة طرابلس بعد إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر انطلاق المعركة الحاسمة.

وأعرب المصدر الأميركي الذي طلب عدم كشف هويته، خلال تصريح للحرة، عن تحفظه عن الإدلاء بموقف البنتاغون إزاء تصريحات حفتر، مضيفا أن الساعات والأيام المقبلة ستكشف مسار اتجاهات الأمور في ليبيا.

من جهة أخرى فقد صرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض لقناة الحرة بأن الولايات المتحدة أوضحت لحفتر بوضوح أن أي توغل سيكون كارثيا، وأضاف المسؤول أن واشنطن تواصل دعوة حفتر وجميع الأطراف الليبية لتجنب سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين، ووقف الأعمال العدائية، والتحرك من أجل حل سياسي للأزمة.

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