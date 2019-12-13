اليونان تشتبه بسفينة تركية متجهة إلى ليبيا

كشفت وسائل إعلام يونانية أن قوات خفر السواحل اعترضت سفينة شحن تركية وفتشتها للاشتباه في أنها تنقل أسلحة لمسلحي الوفاق في مدينة مصراتة.

وأوضحت الصحف اليونانية أن عملية اعتراض السفينة التركية كان في خليج سودا بجزيرة كريت، ومن المرجح أن تكون قد تمت بالتعاون مع القوات الأمريكية المتمركزة في الجزيرة.

وأشارت صحيفة “كاثيمريني اليونانية” بأن لديها المعلومات الكاملة عن شحنات الأسلحة التي وصلت إلى ميناء ليبيا وتعرف وقت التسليم والسفينة التي نقلت بها تلك الأسلحة.

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