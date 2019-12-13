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اليونان تشتبه بسفينة تركية متجهة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وسائل إعلام يونانية أن قوات خفر السواحل اعترضت سفينة شحن تركية وفتشتها للاشتباه في أنها تنقل أسلحة لمسلحي الوفاق في مدينة مصراتة.

وأوضحت الصحف اليونانية أن عملية اعتراض السفينة التركية كان في خليج سودا بجزيرة كريت، ومن المرجح أن تكون قد تمت بالتعاون مع القوات الأمريكية المتمركزة في الجزيرة.

وأشارت صحيفة “كاثيمريني اليونانية” بأن لديها المعلومات الكاملة عن شحنات الأسلحة التي وصلت إلى ميناء ليبيا وتعرف وقت التسليم والسفينة التي نقلت بها تلك الأسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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