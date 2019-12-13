تواصل أعمال حصر الأكشاك المُخالفة ببنغازي

باشرت لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك بمدينة بنغازي، أمس الخميس، عملها الميداني رفقة أعضاء جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، وأعضاء جهاز الحرس البلدي، ومندوبين عن مصلحة التخطيط العمراني وقطاع الإسكان والمرافق.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، أنه تم خلال جولة تفقدية مُتابعة الأكشاك الواقعة بشارع جمال عبدالناصر وعند تقاطعه مع شارع الجزائر وصولا ً إلى مُفترق المدينة الرياضية، حيث لاحظت اللجنة خلال جولتها التفقدية لأوضاع الأكشاك بأن من يقوم بالعمل فيها مُعظمهم من العمالة الوافدة ولا يمتلكون أي مستندات ثبوتية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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