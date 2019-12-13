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تخريج 220 شرطيا في معهد تدريب زوارة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام معهد تدريب الشرطة بمدينة زوارة بتخريج الدفعة الثالثة لمنتسبي جهاز الدعم المركزي والبالغ عددهم 220 شرطي.

وأقيم احتفال التخريج صباح أمس الخميس، وتخلله العديد من الكلمات وإستعراض للخريجين خلال حفل التخرج وتوزيع شهائد التقدير والدروع وكرم الخريجين الخمس الأوائل من منتسبي الدفعة.

وتلقى منتسبو هذه الدفعة دورة امتدت لـ 4 أشهر اشتملت تدريبات عملية ونظرية وميدانية، إضافة إلى العلوم الأمنية والقانونية، وقد تم تجنيدهم لصالح الدعم المركزي في إطار تعزيز القوة البشرية للجهاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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