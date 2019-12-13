مديرية أمن بنغازي تضبط مروج مخدرات

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخص يقوم بالاتجار بمخدر الحشيش متلبساً بعد ورود معلومات مفادها بأنه يروج المخدرات في إحدى المناطق الشعبية بالمدينة.

وتحركت التحريات الخاصة باتجاه المكان للتأكد من المعلومات الواردة ليقوم أعضاء تحريات قسم البحث الجنائي بضبطه متلبساً، وجرى اشتباك معه أثناء محاولات الهروب، وبعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، قام بالاعتراف ببيع المواد المخدرة منذ حوالي 3 سنوات وتمت إحالته للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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