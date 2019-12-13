مهرجان لأفلام “الهجرة” في بنغازي

أعلنت منظمة الميزان للتنمية في بنغازي عن عزمها إطلاق عروض وأفلام وثائقية تسلط الضوء على قضية الهجرة والاتجار بالبشر في 15 ديسمبر الجاري.

وأشارت المنظمة إلى العرض يشتمل مجموعة من الأفلام و الوثائقيات التي تجسد الآمال والوعود المرتقبة من تجربة الهجرة وتحدياتها ، والمساهمات الفريدة التي يقدمها المهاجرون إلى مجتمعاتهم الجديدة.

وتهدف هذه المبادرة حسب الجهة المنظمة إلى تمهيد الطريق لمزيد من النقاش حول واحدة من أعظم الظواهر في عصرنا، ومن المقرر إقامة حلقات نقاش تتناول الأفلام المعروضة بالنقد والتحليل على هامش العروض التي من المقرر لها أن تستمر حتى 17 من ديسمبر والتي تنطلق على تمام الساعة 4:30 مساء في مقر منظمة أركنو للفنون بــ “وسط البلاد” في بنغازي.

يشار إلى أن هذه الفعالية تقام ضمن المهرجان العالمي لافلام الهجرة والتابع لوكالة الامم المتحدة للهجرة IOM.

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