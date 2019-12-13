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مهرجان لأفلام “الهجرة” في بنغازي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة الميزان للتنمية في بنغازي عن عزمها إطلاق عروض وأفلام وثائقية تسلط الضوء على قضية الهجرة والاتجار بالبشر في 15 ديسمبر الجاري.

وأشارت المنظمة إلى العرض يشتمل مجموعة من الأفلام و الوثائقيات التي تجسد الآمال والوعود المرتقبة من تجربة الهجرة وتحدياتها ، والمساهمات الفريدة التي يقدمها المهاجرون إلى مجتمعاتهم الجديدة.

وتهدف هذه المبادرة حسب الجهة المنظمة إلى تمهيد الطريق لمزيد من النقاش حول واحدة من أعظم الظواهر في عصرنا، ومن المقرر إقامة حلقات نقاش تتناول الأفلام المعروضة بالنقد والتحليل على هامش العروض التي من المقرر لها أن تستمر حتى 17 من ديسمبر والتي تنطلق على تمام الساعة 4:30 مساء في مقر منظمة أركنو للفنون بــ “وسط البلاد” في بنغازي.
يشار إلى أن هذه الفعالية تقام ضمن المهرجان العالمي لافلام الهجرة والتابع لوكالة الامم المتحدة للهجرة IOM.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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