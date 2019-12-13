الإعلام الحربي: قوات الجيش بدأت تنفيذ أوامر الموت

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء أمس الخميس، أن جميع الجنود والضباط بدأوا في تنفيذ ما أسمته بـ “أوامر الموت”.

وقالت في بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن بدء تنفيذ الأوامر جاء بعد تلقي القوات الأوامر بشكل مباشر من قياداتهم العليا، حيث تقدمت كافة الوحدات العسكرية في المحاور المكلفة بها وبدأت باقتحام مواقع وتمركزات العدو، وزلزلت الأرض تحت أقدام مجموعات الحشد المليشاوي الذين لم يجدو ملاذا غير التراجع وترك مواقعهم أمام كثافة نيران أبطال القوات المسلحة”، بحسب تعبيرها.

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