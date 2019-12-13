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توقيع تسليم مركز البصمة الوراثية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جرى أمس الخميس توقيع محضر تسليم واستلام مركز البصمة الوراثية للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي للعام الحالي بشأن تشكيل لجنة تسليم المركز.

وتم التوقيع بحضور رئيس اللجنة مدير مكتب دعم القرار برئاسة الوزراء طارق الغرابلي، وعضوية كل من أبوبكر المهدي القاضي، ومديري مكتبي الشؤون الإدارية والقانونية بالهيئة الوطنية لأبحاث وتحليل البصمة الوراثية بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

ونص تنفيذ قرار التسليم والاستلام بأن تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات المسندة للمركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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