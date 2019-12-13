الأرصاد: طقس بارد على أغلب المناطق وتوقعات بسقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة، غدا السبت، على مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة بخلاية رعدية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الجمعة، أن المناطق التي يتوقع سقوط أمطار عليها، هي: درنة وأم الرزم وطبرق وامساعد ومناطق الجبل وبنغازي، محذرا من تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأدوية المحلية، مع رياح قوية على طول الساحل تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع للموج.

وأشار إلى أنه سيسود اليوم طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق مع رياح نشطة على الشمال قد تتجاوز سرعتها 50 كيلو متر في الساعة.

أما بخصوص درجات المتوقع تسجليها اليوم على اغلب المناطق فتتراوح ما بين 18 و22 درجة، وعلى المناطق الجبلية ما بين 13 و15 درجة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ اخر الليل والصباح الباكر علي أغلب المناطق.

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