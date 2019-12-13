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شاهد | ردا على حفتر.. السراج: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الجمعة، كلمة إلى الشعب الليبي.

وقال السراج في كلمة مسجلة-جاءت للرد على إعلان القيادة العامة للجيش بقيادة خليفة حفتر لساعة الصفر-“لا ساعة صفر، سوى صفر الأوهام”، على حد تعبيره.

كما دعا السراج، جميع أبناء الشعب الليبي إلى الالتفاف حول مشروع الدولة المدنية، والإيمان بحق قيام دولة المؤسسات والقانون والحريات ودولة المواطن، قائلا “اناشد قلة من أبناء الوطن التخلي عن المشاريع الوهمية والعبثية والتي لا تقدم للوطن، سوى آلاف الضحايا من الشباب كقرابين لحكم منفرد ومشاريع لن تحقق سوى دمار المدن، لقد آن الاون لطي حكم الفرد الواحد، وفرض الاتفاق بالقوة”، بحسب تعبيره.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يوجه كلمة للشعب الليبي

Posted by ‎حكومة الوفاق الوطني Government of National Accord‎ on Friday, December 13, 2019

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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