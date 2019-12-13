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المحجوب: الجيش سيطرعلى نقاط جديدة بمحاور طرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، تقدم الجيش الوطني في أكثر من محور بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى سيطرته على جسر الزهراء والناصرية إضافة إلى مصنع الهريسة.

وأشار المحجوب إلى أن تقدم الجيش أدى إلى إرباك كبير في صفوف المجموعات المسلحة المتبقية، وهروب عدد من قياداتها الإجرامية، وأضاف المحجوب أن الوحدات العسكرية تمكنت من تأمين شمال غرب مخيم اليرموك جنوبي العاصمة.

وتأتي هذه التطورات بُعَيد إعلان القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، “ساعة الصفر” واقتحام طرابلس والتقدم نحو قلبها، مؤكدا أنها لحظات “يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر”.

يشار إلى أن المشير حفتر، كان قد أوصى في كلمة مصوّرة بثها مكتب إعلام القيادة العامة، قادة وأفراد الجيش الوطني باحترام حرمات البيوت والممتلكات، وقواعد الاشتباك، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن “الجيش منتصر لا محالة”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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