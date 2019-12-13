إيطاليا تحذر من تنامي العنف بليبيا

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني على أهمية إنجاح مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

وقالت سيريني، في تصريح لمحطة (سكاي نيوز 24) الإيطالية الاخبارية إن بلادها قلقة من المعارك العسكرية التي يقودها الجيش الوطني في طرابلس والتي قد تتصاعد وتؤدي إلى تحفيز الطرف الآخر المتمثل في قوات الوفاق لرفع مستوى العنف.

وأشارت المسؤولة الإيطالية إلى أهمية مؤتمر برلين وضرورة التزام المجتمع الدولي بإنهاء الدعم الخارجي وتأجيج الصراع، محذرة من وصول الحرب إلى داخل طرابلس، مبينة آثارها السلبية على الأوضاع الإنسانية، والتي تمثل مشكلة أمنية كبيرة لإيطاليا وأوروبا بحسب قولها.

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