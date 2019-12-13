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السراج لـ«داعمي الحرب»: لا تحلموا بجعل ليبيا قاعدة لكم

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على رفضه «التدخلات الخارجية الداعمة للحرب ومغامرات العسكر».

وأضاف، مخاطبا من سماهم «داعمو الحرب»: «لا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم ولا كهف للتسر أو الظلم، ودعوا الليبيين وشأنهم، إلا أن تتدخلوا بالخير، فليبيا ستكون دولة مدنية حقيقية وحرة»؛ وذلك في كلمة موجهة إلى الليبيين،، اليوم الجمعة

كما دعا إلى الالتفاف حول «الدولة المدنية»، متابعا: «آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد…. وفرض الاتفاق بالقوة، أما الآن فهناك وطن يبحث عن استقرار عبر آليات الحكم الديمقراطي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الدولة المدنية العثمانية من يلتف حولها الا نزلاء قرقارش مكانك محجوز فى المقابر انتهى الدرس ياغبى سقط عنك القناع وظهر وجهك القبيح بعد ان لفظك الشعب تستنجد بالمحتل يا مختل عقليا

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  • وهل من الأفضل جعلها قاعدة للإخوان والمليشيات والمجرمين ناهبي أموال الدوله ومهربي الوقود وتجار البشر وانصار الشريعه؟

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